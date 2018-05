Evangelischer Kirchentag auf dem Hesselberg

Mehrere Tausend Christen aus ganz Bayern haben am Pfingstmontag am traditionellen evangelischen Kirchentag auf dem fränkischen Hesselberg teilgenommen. Es sei das größte Protestantentreffen Süddeutschlands, erklärte Diakon Matthias Hellmuth vom evangelischen Dekanat Wassertrüdigen im Vorfeld.

Eröffnet wurde der Kirchentag mit einem Festgottesdienst, die Predigt hielt Bischof Andreas von Maltzahn aus Schwerin. Er erinnerte im 70. Jahr der Partnerschaft zwischen evangelischen Christen in Bayern und Mecklenburg an den Fall der Berliner Mauer: Die friedliche Revolution habe deutlich gemacht, „welche Kraft in unserem Glauben liegt: Mit Gott an unserer Seite müssen die Verhältnisse nicht bleiben, wie sie sind!“

Zudem standen Gesprächsrunden und Workshops auf der Tagesordnung. Das Schlusswort sollte von Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm kommen, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.

Erstmals feierten die Protestanten 1951 einen Kirchentag auf dem Hesselberg bei Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach). Zugleich wurde damals die evangelische Landvolkshochschule eingeweiht. Seitdem gehört es in der Landeskirche zur Tradition, am Pfingstmontag einen großen Kirchentag zu veranstalten.

Bayerischer Kirchentag