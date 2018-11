Evangelische Kirche: junge Menschen für Glauben begeistern

Die Spitzen der evangelischen Kirche in Deutschland kommen heute in Würzburg zur Jahrestagung des Kirchenparlaments zusammen. Schwerpunktthema des Treffens ist die Frage, wie die Kirche wieder mehr junge Menschen für den Glauben begeistern kann. Seit Jahren geht die Zahl evangelischer Kirchenmitglieder in Deutschland zurück. Dabei beklagt die Kirche insbesondere einen Traditionsabbruch: Der christliche Glaube wird nicht mehr von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Es entsteht ein religiöser Analphabetismus.

Ab Mittwoch tagen zunächst die konfessionellen Untergliederungen, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und die Union Evangelischer Kirchen (UEK), in denen die 20 evangelischen Landeskirchen organisiert sind. Von Sonntag an kommt dann die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) als oberster Dachverband von 21,5 Millionen evangelischer Kirchenmitgliedern zusammen.

Ratsvorsitzender der EKD ist der Münchner Bischof Heinrich Bedford-Strohm. In einer Grundsatzrede am Sonntag will er zu aktuellen kirchen- und gesellschaftspolitischen Fragen Position beziehen.