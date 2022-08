European Championships: Verband wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Bayerische Ruderverband hat die Kritik der Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne wegen aus ihrer Sicht mangelnder Unterstützung der European Championships in München zurückgewiesen. „Was den Bayerischen Ruderverband und seine Vereine angeht, sind die Vorwürfe haltlos und zum Teil falsch. Sie sind auch nicht konstruktiv“, hieß es in einer Stellungnahme des Sportverbands am Donnerstag. Es sei schade, dass Schöne nach dem Event zu einem Rundumschlag gegen einzelne Verbände ausgeholt habe.

Schöne hatte nach den stimmungsvollen European Championships massive Kritik an deutschen und europäischen Sportverbänden geübt. Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ beklagte die 59-Jährige die mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit und fehlende Unterstützung. Sie nannte unter anderen den Deutschen Leichtathletik-Verband und den Bayerischen Ruderverband als Negativ-Beispiele.

„Dem Bayerischen Ruderverband mangelnde Unterstützung vorzuwerfen, geht an den Realitäten vorbei“, entgegnete der Ruderverband. „Anstatt jene zu verunglimpfen, die die European Championships auch lange im Vorfeld massiv unterstützt haben, hätte sich Frau Schöne vorher bei den Fachstellen ihrer Organisation informieren können.“

Website European Championships

Sportarten European Championships

Interview Schöne

© dpa-infocom, dpa:220825-99-514133/2