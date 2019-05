Europawahlkampf: Weber sieht seine Herkunft als Vorteil

CSU-Vize Manfred Weber sieht seine unverkennbare bayerische Herkunft im Europawahlkampf als klaren Vorteil auf dem gesamten Kontinent. „Wenn Menschen wissen, dass man verankert ist und in dem Fall ich als Bayer, dann ist das für die Menschen auf dem Kontinent eher ein Vorteil, wenn man zeigt, wo man her ist“, sagte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) am Montag vor Journalisten in München. Weber hat einen starken niederbayerischen Akzent, auch wenn er englisch spricht. Die Identität sei deshalb auch ein zentraler Punkt im Wahlkampf, er gehe mit ihr ja ebenso offensiv um, wie mit seiner politischen Prägung durch die CSU. „Bayern hat einen guten Namen in Europa.“