Europawahl in Bayern: 40 Parteien auf dem Stimmzettel

Das wird ein langer Stimmzettel: Bei der Europawahl am 26. Mai können die wahlberechtigten Bürger in Bayern zwischen 40 verschiedenen Parteien und politischen Vereinigungen wählen. Dies teilte Landeswahlleiter Thomas Gößl am Montag mit. Die CSU tritt mit einer „Liste für den Freistaat Bayern“ an, bei den weiteren 39 Wahlvorschlägen handelt es sich um „Gemeinsame Listen für alle Länder“.

Neben den bekannten Parteien befinden sich auf dem Stimmzettel auch Organisationen, von denen die wenigsten Bürger bisher gewusst haben dürften. So gibt es eine „Partei für Gesundheitsforschung“, die politische Vereinigung „Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller“ oder die „Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale“.

Link Stat. Landesamt zu Europawahlen