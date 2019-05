Europawahl im Zentrum der Mai-Kundgebungen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt heuer auch in Bayern die Europawahl in den Mittelpunkt seiner Kundgebungen. Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ ruft er zur Teilnahme an den Wahlen in drei Wochen auf. Zur Kundgebung des bayerischen DGB-Landesvorsitzenden Matthias Jena auf dem Marienplatz in München (11.00) werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Gerechtigkeit und Steuerpolitik sollen weitere Schwerpunkte von Jenas Rede sein.

Der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn spricht derweil auf dem Nürnberger Kornmarkt. Dort fand im vergangenen Jahr Bayerns größte Mai-Kundgebung mit 6500 Teilnehmern statt. Horn will auch über die Folgen des industriellen Wandels für die Arbeitnehmer sprechen. In der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag) beklagte er große Lohnunterschiede und eine soziale Spaltung. „In Nordbayern sieht es zum Teil viel schlechter aus als in München und Ingolstadt“, sagte Horn. Dass nur noch die Hälfte der Unternehmen tarifgebunden seien, sei „sozialer Sprengstoff“.

In Augsburg spricht am Mittwoch die bayerische Verdi-Landesbezirksleiterin Luise Klemens, in Rosenheim der Landeschef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Mustafa Öz. Allein in Bayern finden zum 1. Mai 99 verschiedene Veranstaltungen statt.

DGB Bayern zum 1. Mai