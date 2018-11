Europameister besiegt: Darts-Spieler Unterbuchner famos

Mit so einem Erfolg hat Michael Unterbuchner selbst nicht gerechnet. Beim prestigeträchtigen Grand Slam of Darts hat der 30-Jährige aus Landsberg am Lech nicht nur als erster Deutscher überhaupt das Viertelfinale erreicht, er muss sich nun auch einen neuen Flug suchen. „Das ist kein Problem, dann buche ich eben einen neuen“, sagte der Bayer gelassen nach seinem sensationellen 10:6-Sieg über Europameister James Wade, der zuletzt zwei TV-Turniere in Serie gewonnen hatte und als deutlicher Favorit bei dem Achtelfinal-Duell in Wolverhampton galt. Für diesen Freitag hatte Unterbuchner eigentlich die Heimreise geplant.

In der Runde der letzten Acht trifft der Bayer nun am Samstag (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland. Unterbuchners Weg ins Viertelfinale ist eine große Überraschung.

Er spielt normalerweise bei der British Darts Organisation (BDO), die weit weniger Ansehen genießt und viel niedrigere Zuschauerzahlen verzeichnet als die Professional Darts Corporation (PDC), bei der unter anderem Anderson, Wade und Top-Star Michael van Gerwen spielen. „Es ist unglaublich. Es ist verrückt“, sagte Unterbuchner nach seinem Coup. Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier, bei dem PDC-Profis auf BDO-Spieler treffen.

