Europamedaille für General der US-Streitkräfte in Grafenwöhr

Für seine Verdienste um die bayerisch-amerikanische Freundschaft und Zusammenarbeit ist der Brigadegeneral der US-Streitkräfte in Grafenwöhr, Christopher Norrie, am Mittwoch mit der Bayerischen Europamedaille ausgezeichnet worden. Staatsminister Florian Herrmann (CSU) bezeichnete Norrie als „Glückfall für Bayern“ und als „Diplomat in Uniform“.

Norrie habe sich zum Beispiel für eine Reduzierung der Lärmbelastung bei Manövern stark gemacht und in der Corona-Krise Solidarität gezeigt. Er habe in schweren Zeiten das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und den Menschen Mut gemacht, sagte Herrmann laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) an Europas größtem US-Truppenübungsplatz ist Norrie verabschiedet worden. Die Europamedaille wird seit 1990 vergeben und ist bislang an mehr als 320 Menschen verliehen worden.

