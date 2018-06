Europa League: Augsburg nach 3:1 in Belgrad in der K.o.-Runde

- Durch ein Tor von Raul Bobadilla kurz vor Schluss hat der FC Augsburg die K.o.-Runde in der Europa League noch erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstagabend sein letztes Gruppenspiel bei Partizan Belgrad nach einer grandiosen Vorstellung mit 3:1 (1:1) und zog schier sensationell in die Runde der letzten 32 Teams ein. Vor 25 000 Zuschauern im Partizan-Stadion ging der serbische Meister durch Aboubakar Oumarou in Führung (11. Minute). Jeong-Ho Hong (45.+2) und Kapitän Paul Verhaegh (51.) brachten den FCA in Führung, ehe Bobadilla eine Minute vor Schluss zum 3:1 traf.

UEFA-Pressemappe zum Spiel

Aktuelle Statistiken zur Gruppenphase

Daten und Fakten zu Partizan

Kader FC Augsburg