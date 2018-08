Europäisches Jugendparlament spricht über Friedenslösungen

Junge Erwachsene aus mehr als 20 europäischen Ländern diskutieren in diesen Tagen in Augsburg über die Chancen der Friedenspolitik in der Welt. Die etwa 140 Teilnehmer tauschen sich im Rahmen einer Veranstaltung des Europäischen Jugendparlaments aus. Nach mehrtägigen Ausschusssitzungen sind an diesem Freitag und Samstag Vollversammlungen geplant. Die bislang erarbeiteten Forderungen des Jugendparlaments wollen die jungen Männer und Frauen heute vorstellen.

An dem Akademischen Sommerforum des Jugendparlaments nehmen 18- bis 25-Jährige teil, die außer aus Deutschland beispielsweise aus Portugal, Frankreich, Großbritannien, Finnland oder Russland kommen. Sie wollen Lösungsvorschläge für die Konflikte in der Welt ausarbeiten. Es gehe um die zuletzt fast 40 Kriege rund um den Globus, berichteten die Organisatoren. Auch der Umgang mit dem Iran und Nordkorea sei ein Thema.

Die Veranstaltung wird von dem Europäischen Jugendparlament in Deutschland organisiert, ähnliche Vereine gibt es in rund 40 Ländern. Ziel ist es, den interkulturellen Austausch anzustoßen und politische Debatten zu fördern.

Tagung des Europäischen Jugendparlaments in Augsburg