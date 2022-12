Euroleague: Bayerns Basketballer unterliegen in Belgrad

In der Basketball-Euroleague steckt der FC Bayern München weiter im Tabellenkeller fest. Der Vorletzte aus München unterlag am Donnerstagabend bei Partizan Belgrad 77:83 (29:41) und musste damit die elfte Niederlage im 16. Spiel hinnehmen. Othello Hunter war mit 16 Punkten erfolgreichster Werfer der Gäste, für Belgrad punktete Dante Exum (19) am besten. In der Tabelle liegt nur noch Alba Berlin hinter den Münchnern.

