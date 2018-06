EU-Kommissionspräsident Juncker redet im Landtag

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommt heute zu einer Stippvisite nach München. Im Landtag wird er gegen 17.00 Uhr eine kurze Rede halten. Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) hatte Juncker bei einem Treffen vor drei Jahren in Brüssel dazu eingeladen.

Der Landtag will am Donnerstag zunächst über das Bayerische Krankenhausgesetz und Änderungen bei der Beamtenbesoldung entscheiden und unmittelbar vor Junckers Ankunft über Kindergeldzahlungen ins Ausland debattieren. Um 16.00 Uhr will der Landtag seine Sitzung unterbrechen für die Ankunft des Kommissionspräsidenten.

Nach einem Fototermin und einem Eintrag ins Ehrenbuch des Landtags will Juncker dann im Parlament reden. Beobachter erwarten Aussagen zu aktuellen Fragen wie Flüchtlingspolitik und Welthandel. Nach einem halbstündigen Empfang wird Juncker um 18.00 Uhr wieder abreisen.

Stamm sagte, Junckers Besuch sei ein „wichtiges Zeichen für ein Europa der Regionen und die Bedeutung der Landesparlamente auf europäischer Ebene“. Die Regionen seien „entscheidende Bausteine für eine neue bürgernahe Identifikation mit der europäischen Idee“.

Tagesordnung Landtag