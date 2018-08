Etwa 1,6 Millionen Menschen im Dienstleistungsbereich tätig

In Bayern arbeiten immer mehr Menschen im Dienstleistungssektor. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent auf 1,63 Millionen Beschäftigte im Jahr 2016, wie aus jüngsten Daten des Landesamts für Statistik in Fürth hervorgeht. Der bayerische Dienstleistungssektor erwirtschaftete nach der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung einen Umsatz von gut 208 Milliarden Euro. Das sei ein Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zu 2015. Ein Großteil entfällt auf freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie Angebote aus dem Bereich Information und Kommunikation. Auch die Zahl der Unternehmen im Dienstleistungssektor war um 4,8 Prozent auf hochgerechnet rund 193 000 gestiegen.

Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich

Mitteilung