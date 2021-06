Ethikrat empfiehlt bereits Planungen für zweite Impfkampagne

Ein Bus, in dem zehn Schulkinder saßen, ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße (K 7793) zwischen dem Kreisverkehr „Kretzerhetzer“ und der Einmündung der Säntisstraße bei Kressbronn in Vollbrand geraten. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, sei der Vorfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters passiert.

Der Busfahrer hatte nach Informationen der Polizei Rauch aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs wahrgenommen und daraufhin den Bus angehalten, in welchem sich zu ...