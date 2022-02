Es wird stürmisch in Teilen Bayerns

Bayern stehen stürmische Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den Kammlagen der Mittelgebirge und Hochlagen der Alpen am Mittwoch kräftige Böen, wie er mitteilte. Der Wind werde im Tagesverlauf von Westen her zunehmen, zum Nachmittag sei auf den Alpengipfeln mit teils orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen. Und eine weitere Zunahme ist zu erwarten: Seinen Höhepunkt wird der Wind den Angaben zufolge am Donnerstag erreichen.

