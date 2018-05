Es bleibt frühsommerlich in Bayern

Mal Badewetter, mal Gewitterduschen: Das frühsommerliche Wetter mit Schauern sowie Blitz und Donner setzt sich in Bayern auch in den kommenden Tagen fort. „Es bleibt stabil instabil“, fasste ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Lage am Donnerstag zusammen. Damit passt das Wetter diesmal ziemlich genau zum Datum, denn am Freitag, dem 1. Juni, ist der meteorologische Sommeranfang.

Bis zum Wochenende gehen die Temperaturen im Freistaat leicht auf Werte zwischen 20 und 25 Grad zurück. Es bleibt dabei meist sonnig, die Gewitterneigung nimmt spürbar ab. Bei dem Mix aus Sonne und Wolken schneidet der Süden des Freistaats tendenziell besser ab als der Norden, wo es doch den einen oder anderen Schauer geben kann. Der voraussichtlich bayernweit freundlichste Tag wird der Sonntag sein.

Und wie geht's danach weiter? Die Wetterexperten erwarten keine große Änderung. Es bleibt überwiegend angenehm warm mit ein paar Schauern.

Deutscher Wetterdienst