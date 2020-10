Erziehergemeinschaft kritisiert Kita-Ausbau

Die Katholische Erziehergemeinschaft in Bayern (KEG) kritisiert mit Blick auf den Kita-Ausbau, dass der Freistaat zu sehr auf finanzielle Mittel setze. „Gemein haben alle bisherigen Maßnahmenpakete, dass sie die Personalsituation gekonnt ignorieren. Der Ausbau muss endlich von umfassenden Maßnahmen für die Personalgewinnung flankiert werden“, betonte die KEG am Dienstag in München. „Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte, ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Der Anteil an pädagogischen Zweit- und Hilfskräften in den Kitas darf nicht weiter steigen, sonst werden die Kitas von frühkindlichen Bildungsstätten wieder zu bloßen Kinderverwahranstalten.“

Das Kabinett hatte vergangene Woche grünes Licht für eine Regelung gegeben, die eine Weitergabe von rund 160 Millionen aus dem Konjunkturpaket des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Krise ermöglicht. Dem Sozialministerium zufolge könnten die Kommunen damit bis zu 10 000 neue Betreuungsplätze schaffen. Zuvor hatten die Kommunen die schleppende Umsetzung der Richtlinie massiv kritisiert und davor gewarnt, dass der Ausbau Hunderter Kita-Plätzen gefährdet sei.

