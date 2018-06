Erzbistum ersteigert Skulptur von Erasmus Grasser

- Das Diözesanmuseum Freising hat ein bedeutendes Werk des spätgotischen bayerischen Bildhauers Erasmus Grasser (um 1450 bis 1518) erworben. Mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung und mit Sondermitteln der Erzdiözese München-Freising sei in New York die Skulpturengruppe „Schmerzensmann, von Engeln gehalten“ für umgerechnet knapp 100 000 Euro ersteigert worden, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Donnerstag in München mit. Sie solle zunächst wissenschaftlich untersucht und anschließend öffentlich ausgestellt werden.

Das Werk entstand der Mitteilung zufolge um 1490. Die hölzerne Skulptur ist 54 Zentimeter hoch und zeigt Jesus Christus als Schmerzensmann, der von zwei Engeln gestützt wird. Grasser gilt neben Hans Leinberger, Ignaz Günther und dem Meister von Seeon als einer der bedeutendsten bayerischen Bildhauer. Als Stadtbildhauer Münchens schuf er prominente Werke, unter anderem die berühmten Moriskentänzer, die heute im Stadtmuseum zu sehen sind.

Auch wirkte Grasser bei der Ausstattung vieler Kirchen im Erzbistum München und Freising mit. So schuf er das Chorgestühl des Münchner Liebfrauendoms. Die stellvertretende Leiterin des Diözesanmuseums, Carmen Roll, sagte über das Schaffen von Erasmus Grasser: „Seine Skulpturen drücken in ihren extremen Bewegungen ihre innere Bewegtheit bis in die gedrehten Haarspitzen sichtbar aus.“

