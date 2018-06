Erzbischof Schick weiht Franz Jung zum Würzburger Bischof

Von Jan Goller

Bis tief in die Nacht feierten rund 3000 junge Leute aus dem ganzen Kreis Biberach bei der Partynacht am Freitagabend im Festzelt. Diese bildete den Auftakt des diesjährigen Kreismusikfestes in Ertingen. Insgesamt drei DJs- darunter auch der international bekannte Mashup-Germany sorgten für einen stimmungsvollen Abend.

Ab 21 Uhr legte DJ Danhall auf, der sich besonders hier in der Region großer Beliebtheit erfreut, aber auch in ganz Süddeutschland bekannt ist.