Erzbischof Schick: Kirche muss raus „aus der Blase“

Weniger Selbstbespiegelung - und „raus aus der Blase“: Das hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zu Silvester von der katholischen Kirche gefordert. Er rief dazu auf, Gebete, Liturgien, Riten und auch viele Kirchenstrukturen zu hinterfragen und zu verändern, die zeitbedingt in der Vergangenheit entstanden seien. Auch mehr Ökumene und interreligiöser Dialog seien notwendig, sagte er laut Redetext in seiner Predigt am Freitag im Bamberger Dom.

Außerdem müsse man sich für die Achtung und den Schutz liebevoller Beziehungen „in der Ehe oder in anderen Lebensformen“ einsetzen, „weil sie Liebe sind und die Liebe für das gute Leben bewahrt werden muss“.

Die Kirche müsse „raus aus der Blase der Selbstbespiegelung und der Sorgen um sich selbst, ihr Ansehen und ihre Güter hin zum Schatz der Kirche, den sie hüten und vermitteln muss“. Der Schatz Jesu Christi bestehe darin, dass alle Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte hätten. „Der Schatz unseres Glaubens besteht darin, dass wir uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen“, sagte Schick. Konkret nannte er den Schutz des Sonntags, der für das persönliche, soziale und kulturelle Leben unabdingbar sei.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-553357/2