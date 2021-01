Erzbischof: Bibliotheken zur Abholung von Büchern öffnen

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick unterstützt die Forderung, dass Bücher online bestellt und in Bibliotheken kontaktlos abgeholt werden können. „Click & Collect muss wieder in öffentlichen Büchereien möglich sein“, betonte Schick am Montag. „Gerade jetzt im Lockdown, in dem Büchereien geschlossen sind, darf das Lesen von Büchern nicht vernachlässigt oder gar verlernt werden.“

Im Einzelhandel ist das Prinzip „Click & Collect“ inzwischen erlaubt. Büchereien und Bibliotheken im Freistaat dürfen Bücher aber nur liefern, abholen vor Ort ist nicht möglich. Öffentliche Bibliotheken müssen wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Januar dicht bleiben.

Auch mehrere SPD-Abgeordnete fordern Abholmöglichkeiten bei Bibliotheken. Die rigorose Schließung sei besonders für Schüler schwierig, die daheim lernen müssen. „Gerade jetzt sind sie darauf angewiesen, selbstständig zu lernen und sich um unterstützendes Lernmaterial zu kümmern“, hatten die Abgeordneten vergangene Woche in einem Brief unter anderem an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt. Aber auch für bestimmte Berufsgruppen seien Bibliotheken wichtig.

Möglichkeiten für Bibliotheken im Lockdown