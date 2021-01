Erstmals weibliches Schiedsrichter-Team bei Fußball-Club-WM

Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele bei der Fußball-Club-WM leiten. Das gab der Weltverband am Montag bekannt. Insgesamt nominierte die Schiedsrichterkommission der FIFA sieben Referees und zwölf Assistenten für das Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar mit dem Champions-League-Sieger FC Bayern München.

Die Brasilianerin Edina Alves Batista wird Partien leiten. Sie wird unterstützt von ihrer Landsfrau Neuza Back sowie der Argentinierin Mariana de Almeida als Assistentinnen. Deutsche Unparteiische wurden nicht berufen.

An der Club-WM nehmen die sechs besten Teams der Kontinente teil. Aus Europa Champions-League-Sieger FC Bayern, der erst im Halbfinale am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt Al-Duhail SC für Gastgeber Katar. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am 19. Januar in Zürich.

Fifa-Mitteilung