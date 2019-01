Erstmals seit 2010/2011: Bayern kein Herbstmeister

Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 startet der FC Bayern München nicht als Herbstmeister in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Damals war der aktuelle Spitzenreiter Borussia Dortmund vorne und holte sich am Saisonende auch den Titel. Die Dortmunder verspielten bei ihren drei Herbstmeisterschaften keinmal die Meisterschaft. Den Münchnern glückten aber die meisten Aufholjagden (7). In 38 der bislang 55 abgeschlossenen Spielzeiten (69 Prozent) war das punktbeste Team der Hinrunde auch am Saisonende vorne.

Die Herbstmeister und Meister seit der Saison 2009/10, seit der Bayern und Dortmund den Titel unter sich ausmachten.

Saison Herbstmeister Meister 2009/10 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 2010/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2011/12 FC Bayern München Borussia Dortmund 2012/13 FC Bayern München FC Bayern München 2013/14 FC Bayern München FC Bayern München 2014/15 FC Bayern München FC Bayern München 2015/16 FC Bayern München FC Bayern München 2016/17 FC Bayern München FC Bayern München 2017/18 FC Bayern München FC Bayern München 2018/19 Borussia Dortmund

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Kader FC Bayern mit Saisonbilanzen

Nachrichten FC Bayern

Bayern-Spiele

DFL-Statistik