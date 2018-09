Ersthelfer ziehen Mann aus brennendem Auto

Die Preise an den Zapfsäulen der Tankstellen kennen derzeit nur eine Richtung - nach oben. Eine Analyse des ADAC zeigt: Die Preise für Benzin und Diesel sind so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr. Erstmals seit 2014 hat der Preis für einen Liter Super E10 die Hürde von 1,50 Euro überschritten.

Auch der Dieselpreis hat in den vergangenen Monaten spürbar angezogen, das zeigen unter anderem Stichproben an Tankstellen in der Region. Laut Experten des ADAC hat vor allem der zuletzt angestiegene Rohölpreis zur Entwicklung beigetragen.