Erstes Mannschaftstraining für Gnabry

U21-Europameister Serge Gnabry hat nach wochenlangem Einzeltraining erstmals mit der Mannschaft des FC Bayern München trainiert. Der 22-Jährige absolvierte am Dienstag nach Angaben des deutschen Fußball-Meisters „große Teile“ der Einheit. Nur auf das Abschlussspiel verzichtete der Flügelspieler noch. Die Münchner hatten Gnabry vor einem Jahr von Werder Bremen verpflichtet, ihn dann für eine Saison an 1899 Hoffenheim ausgeliehen. In der Rückrunde erlitt Gnabry einen Muskelbündelriss, der ihn aller WM-Chancen beraubte.

Außer Gnabry nahmen zwei weitere Bayern-Spieler erstmals am Teamtraining teil: Der vom FC Dallas für die U19 ausgeliehene Innenverteidiger Chris Richards und Angreifer Alex Timossi Andersson.

Der schwedische Jugendnationalspieler wurde bereits im vergangenen Sommer von Helsingborgs IF verpflichtet, blieb aber noch ein Jahr bei seinem Heimatverein. „Er wird erstmal bei der U19 mittrainieren. Wenn er seine Leistung bringt, kann er sich qualifizieren und nach Bedarf zu den Profis hochkommen. Wir sind alle daran interessiert, solche Spieler beim FC Bayern zu entwickeln“, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärt, warum der Angreifer bereits ein Jahr früher als geplant nach München gekommen ist.

