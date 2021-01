Erstes Frauen-Abfahrtstraining zum Ski-Weltcup abgesagt

Das erste Abfahrtstraining der Frauen zum Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ist am Donnerstag abgesagt worden. Als Grund nannten die Veranstalter die widrigen Witterungsbedingungen auf der Kandahar. Ursprünglich hätte die erste Übungseinheit um 11.00 Uhr stattfinden sollen. Schnee, Wind und Regen erlaubten aber kein Training. Das Abfahrtsrennen soll am Samstag, ein Super-G am Sonntag (jeweils 11.00 Uhr) stattfinden.

