Erster Wettkampf für Freiwasserschwimmer nach Lurz-Rücktritt

Die deutschen Freiwasserschwimmer stehen vor ihrem ersten Wettkampf nach dem Rücktritt von Bundestrainer Stefan Lurz. Beim Start in das Olympia-Jahr absolvieren die Freiwasserschwimmer am Samstag in Doha ihren ersten Wettkampf nach 13 Monaten Zwangspause, bei dem für den Deutschen Schwimm-Verband Leonie Beck und Lea Boy ins Rennen gehen. Im Februar 2020 hatte Beck beim bislang letzten internationalen Wettkampf an selber Stelle gewonnen. „Ich habe seither keinen einzigen Wettkampf mehr bestreiten können und auch nie wieder im Freiwasser trainiert, sondern nur in der Halle“, sagte die 23-Jährige laut Mitteilung vom Mittwoch.

Im Gegensatz zu vielen internationalen Spitzenkräften verzichten außer Beck die drei anderen deutschen Olympiastarter um Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock auf eine Reise an den Persischen Golf. Sie schließen in diesen Tagen ein vierwöchiges Höhentraining für die Olympiavorbereitung ab. Dessen Effekt soll nicht gleich mit einer weiteren Reise aufs Spiel gesetzt werden.

„Wir hätten die Planung für die Höhe trotz aller Unwägbarkeiten deutlich anpassen müssen, der hohe Reiseaufwand nach Katar und das dazugehörige Risiko erschien in unserer Situation nicht gerechtfertigt“, sagte Becken-Bundestrainer Bernd Berkhahn. Wellbrock und seine Magdeburger Trainingskollegen planen einen Freiwasser-Start bei den Europameisterschaften in Budapest im Mai.

Die Nachfolge-Regelung für Lurz hat der DSV noch nicht bekanntgegeben. Der langjährige Freiwasser-Bundestrainer, gegen den ermittelt wird, ist nach Missbrauchsvorwürfen nicht mehr im Amt. Er bestritt in Medien mehrfach die Vorwürfe.

