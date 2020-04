Erster Neuzugang bei Nürnberg Ice Tigers

Die Nürnberg Ice Tigers freuen sich über den ersten Zugang für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 22 Jahre alte Stürmer Timo Walther wechselt von den Dresdner Eislöwen aus der DEL2 nach Nürnberg und erhält einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.

„Timo Walther hat sich in den vergangenen Jahren in der DEL2 etabliert und auch eine verantwortungsvolle Rolle mit Einsätzen in Überzahl und Unterzahl übernommen“, sagte Sportdirektor André Dietzsch. „Er ist ein sehr disziplinierter und fleißiger Spieler, der alles dafür geben wird, um sich nun auch in der DEL durchzusetzen.“ In 164 DEL2-Spielen erzielte Walther 27 Tore und bereitete 36 weitere Treffer vor.

