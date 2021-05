Erster Naturfriedhof der Staatsforsten eröffnet

Die Bayerischen Staatsforsten haben bei Mittenwald ihren ersten Naturfriedhof eröffnet. Unterstützt wird das Projekt von der Staatsregierung. In einem Waldstück zu Füßen des Wettersteingebirges sind dort nun Beisetzungen in hölzernen Urnen möglich. Anstelle von Grabsteinen oder Grabschmuck sind lediglich Gedenktafeln an Bäumen vorgesehen. „Immer mehr Menschen wünschen sich, an einem solchen Ort inmitten unberührter Natur ihre letzte Ruhe zu finden“, sagte Agrarministerin Michaela Kaniber am Montag laut Mitteilung. Die CSU-Politikerin ist Aufsichtsratschefin der Staatsforsten.

Andernorts häufig „Friedwald“ genannt, ist das Konzept nicht neu, doch ist es der erste Naturfriedhof im bayerischen Staatswald. Die Staatsforsten wollen weitere Naturfriedhöfe einrichten, unter anderem im mittelfränkischen Schnaittach. Das kündigte Martin Neumeyer an, der Vorstandsvorsitzende der Staatsforsten.

