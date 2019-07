Erster Monat E-Tretroller: Vier Verletzte bei Unfällen

Seit dem deutschlandweiten Start der E-Tretroller vor etwa einem Monat hat es in München sechs Unfälle mit den neuen Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt, drei davon schwer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung eines Sprechers ist der Start der Tretroller in München trotzdem relativ gut verlaufen. Zwar seien viele auf dem Gehweg unterwegs oder zu zweit auf einem Roller. Außerdem seien manche alkoholisiert. Solche Verstöße kämen nach Einschätzung des Sprechers meist daher, dass viele die Regeln nicht kennen würden. Das versuche die Polizei nun mit Aufklärungsarbeit zu bekämpfen. Der Münchner Polizeisprecher ist optimistisch: „Es wird sich alles normalisieren und einspielen.“