Erster Handelstag an der Börse für Traton

Nach einer Verzögerung will VW mit seiner Lkw- und Bustochter Traton am Freitag in Frankfurt (09.00 Uhr) an die Börse gehen. Die Aktien sollen in Frankfurt und in Stockholm gehandelt werden, da die schwedische Marke Scania neben MAN einen großen Teil der VW-Tochter ausmacht. Zum Unternehmen gehört auch die brasilianische Nutzfahrzeugtochter Volkswagen Caminhões e Ônibus. Der Ausgabepreis für die insgesamt 57,5 Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand sei auf 27 Euro je Stück festgesetzt worden, teilten die Wolfsburger am Donnerstagabend mit.

Damit dürften gut 1,5 Milliarden Euro in die Kassen des Autobauers fließen, knapp 400 Millionen Euro weniger als ursprünglich maximal erhofft. Die Börsenbewertung für Traton wird somit insgesamt zunächst einmal bei etwa 13,5 Milliarden Euro liegen. Das Geld fließt alleine dem VW-Konzern zu.

Im März noch hatte VW die Pläne wegen des damals schwierigen Marktumfelds vorerst auf Eis gelegt. Das Unternehmen wollte die Anteile an der Sparte mit den großen Nutzfahrzeugen nicht unter Wert abgeben. Traton verkaufte im vergangenen Geschäftsjahr weltweit 233 000 Nutzfahrzeuge.