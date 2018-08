Erster Castor aus Garching 2019 nach Ahaus

Gut 15 Jahre nach der Inbetriebnahme des Forschungsreaktors FRM II in Garching bei München soll im nächsten Jahr erstmals ein Transport mit abgebrannten Brennelementen ins Zwischenlager Ahaus rollen. Der Castorbehälter solle voraussichtlich frühestens Mitte nächsten Jahres auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden, teilte eine Sprecherin der Technischen Universität München (TUM) am Dienstag auf Anfrage mit. Die Lagerung in Ahaus sei Teil der Betriebsgenehmigung von 2003. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel und seine Fraktion hatten bei der Bundesregierung Details zu dem Transport angefragt.

Seit der Inbetriebnahme 2004 wurden die Brennelemente in einem Abklingbecken mit Platz für 50 Elemente aufbewahrt. Der Antwort der Bundesregierung zufolge waren zum 1. Mai dort noch sechs Plätze frei. Zdebel kritisierte den geplanten Transport als unverantwortlich. Das hochangereicherte Uran werde vor dem Transport nicht abgereichert und so für Missbrauch unschädlich gemacht.

Um das Uran in Garching gab es seit der Inbetriebnahme Streit. Die TUM argumentierte stets, das hochangereicherte Uran sei unabdingbar für diverse medizinische Anwendungen etwa bei der Krebsdiagnose und Therapie, aber auch bei der Forschung.

Forschungsreaktor FRM II

Zwischenlager Ahaus