Erste Störche kehren dank Rückenwind nach Bayern zurück

In den vergangenen stürmischen Tagen sind einige Störche schneller als gedacht nach Bayern zurückgekehrt. Mehr als 50 Meldungen seien schon beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) eingegangen, teilte der Verband am Donnerstag in Hilpoltstein mit.

Rund 300 Weißstörche würden inzwischen im Freistaat überwintern, nun kämen auch die ersten Störche aus ihren Winterquartieren in Südeuropa zurück. Sie könnten das stürmische Wetter als Rückenwind für ihren Flug nach Bayern genutzt haben, sagte LBV-Expertin Oda Wieding.

Die nun zurückgekehrten Tiere hätten den Winter vermutlich in Spanien oder Südfrankreich verbracht. Einige Störche würden inzwischen auch lediglich ins Rheintal fliegen. Bei ihrer Rückkehr suchen sich Störche meist das gleiche Nest, das sie schon im Vorjahr bewohnt haben.

Die meisten Weißstörche kämen allerdings erst in ein paar Wochen nach Bayern zurück, sagte Wieding weiter - im März und im April.

