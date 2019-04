Erste Grabungen nach Leiche: Mutmaßlicher Mord vor 42 Jahren

42 Jahre nach dem Verschwinden einer damals 12-jährigen Schülerin hat die Polizei am Montag in der Oberpfalz mit Grabungen an einem möglichen Ablageort der Leiche begonnen. Mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Kriminalbeamten einen Ort südlich von Flossenbürg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ermittelt, an dem die vermutlich tote Monika Frischholz begraben liegen könnte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ob die Beamten durch die Grabungen die Leiche der Schülerin oder Beweismittel tatsächlich finden wird, sei im Moment komplett offen, hieß es weiter. „Wir wissen noch nicht, was uns erwartet“, sagte Kriminalhauptkommissar Armin Bock. „Egal jedoch, wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!“

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ die Schülerin am 25. Mai 1976 nachmittags ihr Elternhaus. Durch Zeugenaussagen der damaligen Zeit, aber auch durch neue Hinweise, konnte die Polizei den Fußweg des Mädchens in Teilen nachverfolgen. Nähere Auskünfte über die Erkenntnisse, die zum Grabungsort geführt haben, möchte die Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gegeben.

Pressemitteilung