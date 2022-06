Erste Bayern-Stars starten am 4. Juli in die Vorbereitung

Die ersten Stars des FC Bayern München starten in der kommenden Woche in die Saisonvorbereitung. Wie der deutsche Fußball-Serienmeister am Mittwoch mitteilte, steht am 4. Juli die erste Einheit um eine Spielergruppe rund um Verteidiger Dayot Upamecano und Ersatztorhüter Sven Ulreich an. Die Nationalspieler, die im Juni noch Länderspiele absolviert haben, sowie die Neuzugänge werden im Laufe der darauffolgenden Tage ins Training einsteigen. Bevor es am kommenden Montag auf den Platz geht, stehen am Wochenende medizinische Tests sowie die Leistungsdiagnostik an.

Wenige Tage vor der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena am 16. Juli soll dann die Münchner Mannschaft komplett auf dem Trainingsplatz stehen.

Vom 18. bis 24. Juli reisen die Bayern in die USA, wo auch zwei Testspiele anstehen. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am 20. Juli in Washington auf D.C. United. Am 23. Juli folgt in Green Bay das reizvolle Duell gegen Manchester City und den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola.

Das erste Pflichtspiel findet am 30. Juli statt: In Leipzig treffen die Bayern beim DFL-Supercup auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220629-99-844472/2