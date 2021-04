Erst Sonne dann Schneeschauer: Kühle Feiertage stehen bevor

Hoch „Odette“ bestimmt das Wetter in den kommenden Tagen in Bayern. Das sorgt an den Osterfeiertagen in etlichen Regionen zwar für viel Sonnenschein aber auch für kalte Tage. Das Hoch lenke kühle und wolkenreiche Meeresluft nach Bayern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Sonntag soll die Höchsttemperatur bei nur 13 Grad am Main liegen. Bis auf Quellwolken werde es viel Sonnenschein geben. Die Nacht zu Ostermontag soll der Himmel sternenklar sein.

Es bleibe vor allem nachts und in den Morgenstunden ziemlich kalt. In Franken und der Oberpfalz erwarten die Experten am Montag Regen, der später sogar in Schnee übergehen könne. Lokal bestehe Glättegefahr.

Auch nach Ostern bleibt es kalt in Bayern. Am Dienstag sollen Schneeschauer durch den Freistaat ziehen. In einigen Teilen des Landes seien Gewitter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-71949/3

Wetterbericht DWD