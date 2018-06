Erst randaliert, dann Pizza bei der Polizei bestellt

Erst randalierte er, dann verwechselte er auch noch den Polizeinotruf mit einer Pizzeria: Mit seinem Vandalismus und seinen Pöbeleien hat ein 41 Jahre alter Mann die Polizei in Ansbach mächtig in Atem gehalten. Nach Angaben eines Polizeisprechers von Donnerstag hatte der 41-Jährige Mittwochfrüh zunächst im Vorgarten eines von ihm bewohnten Mietshauses Blumenkästen verwüstet, anschließend Steinplatten aus dem Vorgarten herausgerissen und auf den Gehweg geschleudert.

Als Anwohner die Polizei alarmierten, bedrohte und beleidigte er diese. Schließlich rief er über Notruf bei der Nürnberger Polizeieinsatzzentrale an und bestellte dort eine Pizza Speziale - „mit doppelt Käse“. Vorher schlug er in dem Mietshaus noch eine Eingangstür ein. Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Beamte brachten den stadtbekannten Randalierer später in eine Psychiatrische Klinik.