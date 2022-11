Ersatzverkehr zwischen München - Salzburg wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten müssen Zugreisende auf der Strecke zwischen München und Salzburg bis Anfang Dezember in beiden Richtungen mit Einschränkungen rechnen. In Richtung Salzburg gelte frühmorgens und nachts wegen der Arbeiten bis 1. Dezember ein Sonderfahrplan, teilte die Bayerische Regiobahn als Betreiberin der Strecke mit. Zudem sei zwischen Rosenheim und Prien am Chiemsee, zum Teil bis Übersee, ein Ersatzverkehr mit Bussen geplant. In der Gegenrichtung komme es ganztags zu Fahrplanänderungen zwischen Salzburg und München.

Sonderfahrplan

