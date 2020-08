Die Ersatzkassen in Bayern wachsen weiter. Mehr als 3,72 Millionen Versicherte zählen sie inzwischen im Freistaat, wie der Verband der Ersatzkassen am Dienstag in München mitteilte. Das sei ein Plus von fast 31 000 Menschen oder 0,84 Prozent. „Wir blicken in der Ersatzkassenfamilie in Bayern auf zehn Jahre stetiges Wachstum zurück“, sagte Ralf Langejürgen, der Leiter der Landesvertretung Bayern. „Das ist eine Erfolgsgeschichte.“ Die Ersatzkassen sind nach Verbandsangaben die größte Kassenart Deutschlands. Jeder dritte gesetzlich Versicherte in Bayern ist demnach bei den Ersatzkassen versichert.