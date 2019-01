Ernst von Siemens Musikpreis an Rebecca Saunders

Die britische Komponistin Rebecca Saunders erhält den hochdotierten internationalen Ernst von Siemens Musikpreis 2019. Die 51-Jährige habe beispiellos ihre eigene Klangsprache weiterentwickelt und ihr Werk hinterlasse sichtbare und bedeutende Spuren in der Musikgeschichte der Gegenwart, begründete die im schweizerischen Zug ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung am Donnerstag in München.

Saunders stammt aus London und lebt in Berlin. Sie lernte Violine und komponierte schon als Kind gerne und viel. Später studierte sie bei Nigel Osborne in Edingburgh und bei Wolfgang Rihm in Karlsruhe. Mittlerweile hat sie mehr als 60 Werke geschaffen, darunter „chroma I-XX“, „Void“ und „Still“. Saunders ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste und der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden sowie Professorin für Komposition in Hannover.

Die Auszeichnung für ein Leben im Dienste der Musik ist mit 250 000 Euro Preisgeld verbunden und soll am 7. Juni im Prinzregententheater in München verliehen werden. Der Musikpreis wird seit 1973 vergeben. Bisherige Preisträger sind etwa der Komponist Karlheinz Stockhausen und die Geigerin Anne-Sophie Mutter.

Ernst von Siemens Musikstiftung

Rebecca Saunders in der Edition Peters