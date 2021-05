Erneuter Dressur-Sieg für von Bredow-Werndl in München

Jessica von Bredow-Werndl ist die überragende Dressurreiterin beim internationalen Turnier in München und hat auch am dritten Tag der stark besetzten Veranstaltung die wichtigste Prüfung gewonnen. Die 35-Jährige aus Tuntenhausen siegte am Samstag überlegen im Grand Prix Special. Die Mannschafts-Weltmeisterin erhielt für ihren Ritt mit Dalera 84,702 Prozent und lag damit vor Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (81,702). Dritte wurde Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz (80,000).

© dpa-infocom, dpa:210515-99-610255/2

Ergebnisse