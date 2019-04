Erneute Strafe für Eishockey-Trainer Gross und Jackson

Die beiden Eishockey-Trainer Don Jackson und Pavel Gross vom EHC Red Bull München und den Adlern Mannheim sind vor dem dritten DEL-Finalspiel mit einer Geldstrafe belegt worden. Dies hat die Deutsche Eishockey Liga als Konsequenz nach Handgreiflichkeiten am Ende des ersten Drittels im zweiten Finale am Samstag entschieden.

Jackson und Gross hätten es zugelassen, dass sich Spieler von der Bank kommend an Auseinandersetzungen auf dem Eis beteiligten, teilte die DEL am Montag mit. Beide Trainer hatten im Laufe der diesjährigen Playoffs bereits jeweils eine Strafe zahlen müssen. Die Finalserie zwischen Mannheim und München geht an diesem Montag (14.00 Uhr/Magenta Sport) beim Stande von 1:1-Siegen weiter.

