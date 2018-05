Erneute Blockabfertigung an österreichischer Grenze

Wegen der inzwischen fünften Blockabfertigung von Lastwagen in den Pfingstferien ist es an der österreichischen Grenze am Dienstag erneut zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion in Rosenheim mitteilte, kam es am Morgen auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein zu einem Rückstau von 15 Kilometern. Die linke Fahrspur wurde aber frei gehalten, damit Pkw-Fahrer mit keinen allzu gravierenden Verzögerungen rechnen mussten. Die Durchfahrt für Lastwagen war laut dem Polizeisprecher in Richtung Süden auf 300 pro Stunde limitiert.