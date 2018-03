Erneut Störung bei Münchner S-Bahn im Berufsverkehr

Bei der Münchner S-Bahn ist es im morgendlichen Berufsverkehr erneut zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. Eine Signalstörung am Rosenheimer Platz hat am Donnerstagmorgen wieder zu Ausfällen geführt. Die Gleise 1 bis 3 am Ostbahnhof waren am Morgen daher gesperrt. Einzelne Linien fielen aus, andere mussten über den Südring umgeleitet werden oder früher wenden, wie ein Sprecher der S-Bahn sagte. Betroffen seien alle Linien gewesen.

Fahrgäste waren gezwungen, auf U-Bahnen, Busse und Trams umzusteigen - oder sich andere Wege zu suchen. So waren auch die alternativen Verkehrsmittel am Morgen völlig überfüllt.

Nach rund 45 Minuten konnte die Signalstörung behoben werden. Allerdings hielten die Verspätungen an. Bereits in den Vortagen hat es im S-Bahn-Verkehr erheblich Probleme gegeben.

Nach der Pannenserie fordert die Landtags-SPD Rechenschaft von der Staatsregierung. „Das S-Bahn-Chaos im Verantwortungsbereich des Freistaats wird ein parlamentarisches Nachspiel haben“, sagte Fraktionschef Markus Rinderspacher.