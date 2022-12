Ermittlungen nach Youtube-Video wegen verbotenen Autorennens

Nach der Veröffentlichung eines Youtube-Videos ermittelt die Polizei wegen eines möglichen verbotenen Autorennens mit einem Sportwagen in Oberbayern. Die Aufnahmen zeigten, wie ein junger Mann mit einem Sportwagen mit weit mehr als 200 Kilometer pro Stunde unter anderem auf den Autobahnen 8 und 93 unterwegs ist, teilten die Ermittler am Montag mit. Das Video zeige an einem Punkt die Spitzengeschwindigkeit von 333 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho des Autos - bei normalem Verkehrsaufkommen.

Vereinzelt soll der Mann andere Autofahrer zudem durch Blickkontakt zu einem kurzen „Beschleunigungsduell“ aufgefordert haben. Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben deshalb wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsgefährdung und weiteren Verstößen. Dafür suchen die Ermittler Zeugen der Fahrt am 11. November. Das Video des Vorfalls habe Youtube inzwischen von der Plattform genommen, sagte ein Polizeisprecher.

