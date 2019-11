Ermittlungen nach tödlichem Raserunfall in München dauern an

Nach dem tödlichen Raserunfall in München, bei dem ein 14-Jähriger starb, dauern die Ermittlungen der Behörden an. Die Polizei wollte am späten Vormittag weitere Details bekanntgeben. Ein 34 Jahre alter Autofahrer soll am Freitagabend auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mehrere rote Ampeln ignoriert und zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche gerammt haben. Sie überquerten gerade zusammen mit weiteren Jugendlichen eine Straße. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, wo der 14-Jährige starb. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst von der Unglücksstelle, wurde aber wenig später gefasst. Ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, war zunächst unklar.