Ermittlungen nach Skiunfällen im Bayerischen Wald

Nach Skiunfällen am Großen Arber ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Ein neunjähriges Mädchen und ein 29 Jahre alter Mann wurden jeweils am Donnerstag und am Freitag beim Skifahren im Bayerischen Wald verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Mädchen sei mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem ein 35 Jahre alter Skifahrer in sie geprallt sei. Gegen den Mann werde nun ermittelt.

Einen Tag später sei ein 29 Jahre alter Skifahrer von einem 16 Jahre alten Snowboardfahrer getroffen und verletzt worden. Der Skifahrer sei zunächst ohne Fremdeinwirkung gestürzt und anschließend vom 16-Jährigen angefahren und von dessen Snowboard getroffen worden. Hierbei habe er einen tiefen Schnitt am Unterarm erlitten. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 16-Jährigen werde ebenfalls ermittelt.

