Nach dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der beiden Triebwagenführer. Nach derzeitigem Stand habe ein Zug vermutlich ein Haltesignal überfahren, teilten Ermittler am Donnerstag in München mit. Bei dem Unfall waren am Montag ein Mensch getötet und 25 Menschen verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-171310/2