Ermittlungen gegen Priester eingestellt

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat ihre Ermittlungen gegen einen Priester der Diözese Würzburg wegen fehlenden Tatverdachts beendet. Das teilte das Bischöfliche Ordinariat am Dienstag mit. Der katholische Priester war Ende Oktober 2018 wegen Verdachts einer Sexualstraftat vom Bistum Würzburg angezeigt worden. Der Vorwurf bezog sich auf Aktivitäten in den sozialen Medien. Mittlerweile wurde der Priester aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt.