Ermittlungen gegen AfD-Mitarbeiterin wegen Waffenhandels

Im Schomburger Weiler Rhein ist es am Donnerstagabend zu einem Hangrutsch gekommen. Wie Wangens Feuerwehrkommandant Christoph Bock vor Ort gegenüber der Schwäbischen Zeitung erklärte, habe das gestiegene Grundwasser den Hang bereits in den zurückliegenden Tagen unterspült, bis es am frühen Abend nur wenige Meter von den ersten Häusern entfernt zum Abrutsch kam.

Stand Donnerstagabend, 20 Uhr, waren laut dem Einsatzleiter alle angrenzenden Häuser noch intakt und lediglich Flurschaden zu vermelden.